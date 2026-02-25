В Калининградской области ЛДПР торжественно отметила День защитника Отечества

Ссылка Депутат фракции ЛДПР Законодательного собрания Евгений Мишин принял участие в праздничных мероприятиях. В День защитника Отечества в Калининграде региональное отделение ЛДПР провело серию торжественных мероприятий, посвящённых чествованию ветеранов, военнослужащих и сохранению исторической памяти. Центральными событиями праздника стали церемонии возложения цветов к воинским мемориалам и праздничный концерт в Доме офицеров. Участие в памятных мероприятиях принял депутат фракции ЛДПР Заксобрания Калининградской области Евгений Мишин. Парламентарий посетил торжественный концерт в Доме офицеров, где поздравил военных пенсионеров и действующих военнослужащих.

«День защитника Отечества — это праздник мужества, чести и отваги. Мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины, кто стоит на страже её безопасности сегодня. Особые слова благодарности — ветеранам военной службы, которые передают свой опыт молодому поколению защитников Отечества», — отметил в своём поздравлении Евгений Мишин.

Традиционно в знаменательный день представители общественных организаций, ветераны и молодёжь города собрались у Вечного огня на мемориале «1200 гвардейцам». Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. «Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Память о героях, павших в боях за Отечество, навсегда останется в наших сердцах. Мы чтим и помним подвиг защитников Родины, и мы всегда будем передавать эту память следующим поколениям», — подчеркнул депутат, комментируя значение мемориальных акций.

Кроме того, Евгений Мишин принял участие в торжественном мероприятии у памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» в парке Победы. По приглашению Союза ветеранов военной разведки он присоединился к церемонии возложения цветов. В знак признательности заслуг собравшимся ветеранам были вручены благодарственные письма от председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и памятные подарки от регионального отделения партии. «Военная разведка — это особый род войск, где служат люди исключительной отваги и профессионализма. Их вклад в обеспечение безопасности нашей страны неоценим. Мы отдаём дань уважения ветеранам военной разведки и выражаем благодарность за их службу Отечеству», — подчеркнул Евгений Мишин.

Ключевым событием дня также стало чествование активистов Калининградской областной организации ВООВ «Боевое братство». В Доме офицеров состоялась торжественная церемония, на которой Мишин отметил заслуги ветеранов боевых действий. Руководитель «Боевого братства» Амир Зайнашев выразил благодарность депутату за активную жизненную позицию, поддержку и за внимание к ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции.