Кропоткин: Случаев предоставления бесплатной юридической помощи станет больше

Работники, которых уволили незаконно, могут рассчитывать на бесплатную юридическую поддержку — от консультаций до защиты своих прав в суде. За соответствующие поправки проголосовали депутаты регионального парламента на очередном заседании. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин. 

Он уточнил: законопроект приводится в соответствии с федеральным законодательством. И добавил, что теперь бесплатная помощь юриста полагается в двух ситуациях.

«Один из таких случаев — рассмотрение судами дел об отказе работодателя в заключении трудового договора, когда такой отказ нарушает гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ.
Другой — восстановление на работе, компенсация морального вреда, причинённого неправомерными действиями работодателя», — объяснил Кропоткин. 

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях. 

