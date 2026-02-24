Кропоткин: Случаев предоставления бесплатной юридической помощи станет больше

Работники, которых уволили незаконно, могут рассчитывать на бесплатную юридическую поддержку — от консультаций до защиты своих прав в суде. За соответствующие поправки проголосовали депутаты регионального парламента на очередном заседании. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Он уточнил: законопроект приводится в соответствии с федеральным законодательством. И добавил, что теперь бесплатная помощь юриста полагается в двух ситуациях.

«Один из таких случаев — рассмотрение судами дел об отказе работодателя в заключении трудового договора, когда такой отказ нарушает гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ.

Другой — восстановление на работе, компенсация морального вреда, причинённого неправомерными действиями работодателя», — объяснил Кропоткин.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях.