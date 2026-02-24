Велели дожидаться ущерба: юрист рассказал, как защитить свои права калининградцам, которых топит из-за оттепели (фото)

Фото: Анастасия

Ссылка Долгожданная оттепель обернулась для калининградцев текущими крышами, мокрыми стенами подъездов и страхами за залитую проводку. «Клопс» собрал подборку коммунальных неприятностей за первые три дня тепла. Памятку, как им защитить свои права, подготовила юрист в сфере ЖКХ Маргарита Дубилевич. В начале месяца жители дома на улице Шиллера не знали куда деться от сосулек, нависающих прямо над крыльцом. Теперь у них новая беда. «У нас на четвёртом этаже беременная девушка на восьмом месяце, — рассказала местная жительница Анастасия. — Они слили 15 или 20 литров воды за ночь. Другую квартиру, напротив них, затопило. Всё это течёт по проводке!»

Женщина рассказала, что соседи сами поднялись на крышу и попытались слить скопившуюся там воду, потому что опасаются короткого замыкания. По их наблюдениям, лужи от таяния снега были сантиметров 20 глубиной. «Мы обращались в приёмную губернатора, — говорит Анастасия, — соседи звонили в управляющую компанию, в прокуратуру... Только после всего этого вчера из УК пришли и почистили нам крышу. Надеюсь, заделают и течь. Но, говорят, там столько проблем, что просто всё менять надо».

Как зальёт, приходите Подъезд в жилом доме на Леонова в Калининграде весь последний месяц при малейшем потеплении заливает с крыши до первого этажа, рассказала хозяйка одной из квартир по имени Лейла. Когда в пятницу, 20 февраля, солнце начало припекать, картина стала совсем пугающей.

«Всё потекло, там прямо не капельки и лужа, а вода струёй! — поделилась горожанка впечателениями. — На фото мой велосипед, а соседские стоят на каждом этаже, их тоже залило все. На первом этаже коляски у нас — тяжело на каждую прогулку мамам туда-сюда их таскать — они тоже мокрые уже». По словам Лейлы, оперативно решить вопрос в УК не удалось: «Как я поняла, пока на крыше лёд, они ничего не могут сделать, — говорит девушка. — Только вот когда лёд сойдёт, он растает и протечёт через весь наш подъезд! И дай бог, до щитка на первом этаже не доберётся». В управляющей компании Лейле объяснили, что если вода с крыши начнёт топить квартиры, их хозяева смогут оставить заявку на возмещение ущерба. Но жильцы всё-таки больше заинтересованы в том, чтоб предотвратить подобную ситуацию.

Здесь нужна не швабра, а огнемёт Максим, житель улицы Ефремова, ежеденевно сливал по сто и больше литров воды, которая стекала ему на балкон с потолка и просачивалась через плафоны светильников. «При оттепелях в доме течёт крыша, — говорит мужчина, — балконы, жилые помещения, вода течёт изнутри по стенам дома, уже дошла до второго этажа!»

Взаимопонимания с УК не удалось добиться и здесь: пока сосульки естественным путём не растаяли, потоп не прекратился. Зато на подъездах появилось объявление, в котором коммунальщики просили людей заняться проблемой ледяных сталактитов самостоятельно. Но это оказалось не так просто: сосульки очень толстые, держались крепко. Так что «шваброй их не сбить, здесь нужен огнемёт», как выразилась одна из хозяек. Жители дома написали жалобы областным властям и в прокуратуру. Пока ждут ответа.

Начало таять и скользко ужасно В многоэтажке на Борисовском бульваре тоже недовольны тем, как УК заботится об их дворе. В течение всей зимы они не раз жаловались в министерство регионального контроля, канал губернатора, Роспотребнадзор. Согласно официальным ответам, работа идёт, заявки выполняются, снег чистят и посыпают песком. «Но всё равно территория в ужасном состоянии, — рассказала местная жительница Арина. — За всю зиму трактор я видела всего один раз, и то не всё убрал».

Женщина предоставила в редакцию скриншоты переписки, которые они с соседями ведут с инстанциями уже несколько месяцев. «Прислали технику, — рассказывает Арина, — он выборочно почистил около подъездов, а с другой стороны дома, где тротуар, продолжение стоянки и достаточно много людей ходит, нет. Многократно звонили в УК и говорили, что водитель не заехал с другой стороны дома, там завалы снега... С того времени так и не убрано. Теперь таять начало, скользко ужасно! А по этой стороне вдоль дома и дети ходят, и пожилые люди, и мамы с колясками». Обновлено 26.02.26: Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области провело проверку управляющей организации ООО «ЖЭУ 29», которая обслуживает проблемный адрес. Общество привлечено к административной ответственности, сообщается в официальном ответе ведомства на жалобу жителей дома.

До суда дело обычно не доходит Калининградский юрист Маргарита Дубилевич, спецаилизирующаяся на вопросах сферы ЖКХ, помогла составить для читателей «Клопс» памятку, как защитить свои права и добиться компенсации ущерба, если он возник из-за бездействия управляющей компании. 1. Подготовьте доказательства Первое, что нужно сделать, если у вас возникла проблема по вине УК — залило квартиру с потолка или кладовку в подвале, закоротило проводку — снять происходящее на фото и видео. Во время съёмки обязательно запишите свой закадровый комментарий: проговорите вслух точный адрес, время и место, опишите суть. Это поможет подтвердить, что кадры не фейковые и действительно имеют отношение к текущей ситуации. 2. Обратитесь в УК Обратиться в управляющую компанию нужно незамедлительно. «Делаем звонок в аварийную службу, сообщаем о происходящем, — говорит Маргарита. — Номер указан на квитанции, как правило. Обязательно нужно узнать номер заявки, под которой зарегистрировано это сообщение, чтобы контролировать ход выполнения». 3. Составить акт можно и самим Требуйте составить акт о причинённом ущербе: это должны сделать в течение 12 часов. Если УК по какой-то причине отказывается или тянет время, вы можете составить такой акт и самостоятельно, закон это позволяет. Главное, чтобы в документе точно было описано что, где и почему стало причиной ущерба. В таком случае подписать его должны несколько незаинтересованных лиц, например, соседей, добавила Маргарита Дубилевич. 4. На что ссылаться В письме в УК обязательно сошлитесь на нормативные акты, которые регулируют оказание услуг по содержанию МКД. Перечень того, что должна делать УК, в том числе зимой: п. 24, раздел III Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 07.03.2025) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД...»

п. 24, раздел III Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 07.03.2025) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД...» Информация о выдаче копии соответствующего акта и описание, что в нём должно быть указано : в разделе VIII (п. 34, абз. 5) Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

: в разделе VIII (п. 34, абз. 5) Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами». Про обязанность составить акт в течение 12 часов: п. 152 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 5. Прочитайте и поправьте Составленный акт внимательно прочитайте и проверьте, всё ли там верно описано. При необходимости требуйте уточнить информацию или внесите туда свои замечания и только потом подписывайте. «Учтите, что акт составляется в двух экземплярах, — уточнила юрист. — Если вам говорят, мол, получите копию в управляющей компании, имейте в виду: по закону копию такого акта должны выдать в течение трёх дней». 6. Попытайтесь решить дело миром Выполнив предыдущие пункты, вы должны иметь на руках акт, в котором зафиксированы последствия потопа или другой аналогичной беды. «Далее моя рекомендация — попытаться мирно урегулировать с управляющей компанией вопрос по возмещению ущерба и по устранению его причины, — говорит юрист. — Бывает, они делают ремонт, бывает, выплачивают компенсацию». 7. Оцените ущерб Если договориться так и не удалось, придётся обращаться в суд. К этому моменту нужно сделать оценку нанесённого ущерба. «Это довольно востребованная услуга, таких фирм много, легко найти по запросу «оценка ущерба ЖКХ», — пояснила Маргарита. — Важный момент! Вам не нужно делать экспертизу, потому что акт уже подтверждает причинно-следственную связь. Только оценка. Экспертиза стоит значительно дороже!» 8. Обращайтесь в суд Имея на руках акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу одного человека или общему имуществу собственников квартир и заключение эксперта о размере этого ущерба, можно обращаться в суд. Обычно это районный суд по месту жительства истца, уточнила юрист. «Но, как правило, УК предпочитают до этого не доводить, — говорит Дубилевич. — Им это не выгодно: в случаях защиты прав потребителей закон предусматривает и взыскание морального вреда, и штраф в размере 50% от присуждённой суммы. И нередко такие суды — на стороне потребителей». 9. А если у нас долги? Наличие у части жильцов долгов за коммунальные услуги для суда аргументом в пользу УК не станет, считает юрист. Управляющая организация должна в любом случае исполнять свои обязанности. А взыскивать с неплательщиков что причитается при необходимости может тоже через суд, подытожила эксперт.