Калининградец вместе с 5-летней дочкой создали вторую серию мультика — на этот раз про повышение цен (видео)

Калининградец Павел вместе с 5-летней дочерью Майей сделали продолжение своего ИИ-мультфильма, где они спасают город от зла. Об этом «Клопс» рассказал отец семейства.

Во второй серии герои сразились с чудовищем, посланным злой ведьмой. Оно решило поглотить все дешёвые цены на продукты и бензин. Как и всегда, героям удаётся победить, сплотившись и вооружившись юмором.

«В этот раз мы вышли на совершенно новый уровень качества — картинка стала очень плавной и кинематографичной», — добавил Павел.