В Центральном районе Калининграда этой весной откроются новые теннисные корты

В Центральном районе Калининграда завершается строительство бизнес-парка «Бэлфорт» — масштабного проекта, который выходит на финальную стадию работ. Часть корпусов уже введена в эксплуатацию, на территории идут завершающие строительные и отделочные процессы. Теннисные корты готовы к занятиям и ждут наступления весны, чтобы принимать гостей.
Пространство комплекса заметно преобразилось: сформирован внутренний бульвар, выполнена большая часть озеленения, установлено уличное освещение, организованы пешеходные маршруты. Весной благоустройство будет полностью завершено, и территория откроется для полноценной работы.
Внутри корпусов заканчивается отделка мест общего пользования: входных групп, холлов и коридоров. Уже сейчас можно увидеть, каким будет новое деловое пространство района.
Новая деловая точка Центрального района
«Бэлфорт» создаётся не только как спортивная площадка, но и как современный деловой кластер. В комплексе предусмотрены крупные офисные блоки — в том числе площадью от 500 квадратных метров, что позволяет размещать здесь региональные представительства и штаб-квартиры компаний.
По информации девелопера, часть площадей уже находится в переговорах с потенциальными резидентами. При этом в комплексе остаются свободные офисы, и проект продолжает формировать пул компаний, которые станут первыми резидентами нового делового пространства.
Формат «город в городе» предполагает, что сотрудники смогут работать, проводить деловые встречи, пользоваться инфраструктурой комплекса и спортивными объектами в шаговой доступности.
Весной стартуют открытые грунтовые корты
Отдельное внимание уделено спортивной составляющей. На территории создаётся Центр развития тенниса имени Александра Волкова — известного российского теннисиста, уроженца Калининграда.
В его честь создаётся музей, где будут представлены награды прославленного теннисиста, в том числе легендарный Кубок Дэвиса.
Этой весной планируется запуск открытых грунтовых кортов. В дальнейшем центр дополнится крытыми площадками для круглогодичных тренировок и соревнований.
Именно спортивная часть станет первым активно работающим элементом комплекса уже в ближайшие месяцы.
Гостиница и инфраструктура
Практически завершён гостиничный комплекс с бассейном — уже готовы первые номера. В перспективе он будет принимать спортсменов, гостей соревнований и деловых партнёров компаний-резидентов.
Таким образом, в Центральном районе формируется новая точка притяжения — пространство, где сочетаются современные офисы, спортивная инфраструктура и благоустроенная городская среда.