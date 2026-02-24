В Центральном районе Калининграда этой весной откроются новые теннисные корты

Внутри корпусов заканчивается отделка мест общего пользования: входных групп, холлов и коридоров. Уже сейчас можно увидеть, каким будет новое деловое пространство района.

Пространство комплекса заметно преобразилось: сформирован внутренний бульвар, выполнена большая часть озеленения, установлено уличное освещение, организованы пешеходные маршруты. Весной благоустройство будет полностью завершено, и территория откроется для полноценной работы.

Новая деловая точка Центрального района

«Бэлфорт» создаётся не только как спортивная площадка, но и как современный деловой кластер. В комплексе предусмотрены крупные офисные блоки — в том числе площадью от 500 квадратных метров, что позволяет размещать здесь региональные представительства и штаб-квартиры компаний.

По информации девелопера, часть площадей уже находится в переговорах с потенциальными резидентами. При этом в комплексе остаются свободные офисы, и проект продолжает формировать пул компаний, которые станут первыми резидентами нового делового пространства.

Формат «город в городе» предполагает, что сотрудники смогут работать, проводить деловые встречи, пользоваться инфраструктурой комплекса и спортивными объектами в шаговой доступности.

Весной стартуют открытые грунтовые корты

Отдельное внимание уделено спортивной составляющей. На территории создаётся Центр развития тенниса имени Александра Волкова — известного российского теннисиста, уроженца Калининграда.