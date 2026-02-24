Бухгалтер из Калининграда восхитила гуляющих в Зеленоградске фигурным катанием по льду моря (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

46-летняя фигуристка-любительница из Калининграда Наталия Качко стала героиней соцсетей, исполнив танец на замёрзшем море. О своём увлечении и о том, как в любом возрасте можно заняться этим красивым видом спорта, Наталия рассказала «Клопс».

«Зеленоградск — прекрасная локация! И погода была замечательная: ясно, чайки, солнышко, вот эта обледенелость-заледенелость. Просто потрясающе красиво, — с восторгом говорит фигуристка. — Люди подходят, спрашивают: «Как здорово вы катаетесь! Вы профессионалка?» Я говорю — нет, просто учусь».

Когда-то в детстве Наташа могла часами смотреть по телевизору выступления фигуристов. Ей, девочке из Багратионовска, и самой хотелось выйти на лёд, но катков в городе не было — только замёрзавшее зимой озеро.

«Меня никто не учил, просто раз — и поехала. Представляла себя фигуристкой, и мне это очень нравилось», — делится собеседница «Клопс».

Уже после переезда в Калининград и рождения детей Наталия стала ходить на городские катки. Когда поставила на коньки обоих сыновей, впервые задумалась о том, чтобы и самой улучшить свои навыки.

Первые соревнования

В 2022 году Наталия наткнулась на обучающее видео и начала пробовать вращения и «троечки» — повороты на одной ноге. Позже она нашла тренера и вступила в клуб любителей фигурного катания. Тренировки проходили два раза в неделю, и уже в 2023-м Наталия впервые участвовала в показательных выступлениях, которые организовывала главный тренер.

«И вот первый раз в жизни на катке в «Юности» у меня был выход на лёд, и я там катала свою программу. Можно сказать, еле передвигаясь, но уже какое-то, знаете, было представление. Исполнилась мечта детства!»

Были и другие соревнования: «А в прошлом году нашими любителями собрались и поехали к Илье Авербуху на «Народный Ледниковый в Парках Москвы. Правда, мы в финал не вошли. Но было интересно, зрелищно. Фигурное катание прямо ворвалось в мою жизнь!»

Трюки и техники

Наталия уже освоила множество элементов: дуги вперёд-назад, внутренние и внешние дуги, тройки, шаги и скобочки, одинарные прыжки. Сейчас она осваивает лутц — этот прыжок на коньках считается вторым по сложности после акселя. На последний фигуристка не замахивается — уж очень травмоопасен: «Не хочу валяться на льду».

Наталия уверена, что начать заниматься фигурным катанием можно в любом возрасте: «Я не назову себя каким-то пластичным и гибким человеком, но я пошла в танцы, чтобы развивать эти качества. К нам приходят женщины и более взрослые, катаются».

По словам собеседницы «Клопс», самой старшей фигуристке в их клубе 60 лет, она тоже ездит на соревнования. Остальным участникам команды от 13 до 56.