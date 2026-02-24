Андрей Кропоткин: День защитника Отечества напоминает о силе национального единства

В Калининграде 23 Февраля отметили возложением цветов к памятнику 1 200 воинам-гвардейцам. В торжественном мероприятии в том числе поучаствовал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.



К Вечному огню пришли первые лица города и региона, ветераны, общественники, кадеты, представители силовых структур и другие жители областного центра.

«В этот день особенно остро ощущается значимость праздника: многие наши соотечественники сейчас находятся на передовой, рискуя здоровьем и жизнью. День защитника Отечества напоминает нам о силе национального единства и важности патриотического воспитания. Вечная слава тем, кто отдал жизнь за Родину!» — отметил Андрей Кропоткин.

Память павших защитников почтили минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню.