18:17

Калининградец поучаствовал в «Битве за Тулу» и вышел победителем (видео)

  1. Калининград
Автор:
Фото из архива семьи
Фото из архива семьи

23-летний калининградец Артём Анкудинов стал одним из победителей турнира по смешанному боевому единоборству «Битва за Тулу» — «Спецоперация "Буревестник"».  Об этом «Клопс» рассказала мама спортсмена Маина. 

Соревнования на восьмиугольном ринге состоялись на «Тула-Арене» в воскресенье, 22 февраля. Зрители увидели 12 захватывающих поединков на октагоне, на который вышли сильнейшие бойцы. Среди них — мастера спорта РФ, участники СВО и ветераны боевых действий.

Калининградец сражался в девятой по счёту паре. Соперником стал представитель Министерства обороны РФ из Новомосковска Александр Абашкин.

Анкудинов — участник специальной военной операции и профессиональный спортсмен, отдавший смешанным единоборствам 10 лет. Как рассказала мама Артёма, это не первая победа сына.

1 206
Спорт