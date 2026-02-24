Калининградец поучаствовал в «Битве за Тулу» и вышел победителем (видео)

23-летний калининградец Артём Анкудинов стал одним из победителей турнира по смешанному боевому единоборству «Битва за Тулу» — «Спецоперация "Буревестник"». Об этом «Клопс» рассказала мама спортсмена Маина.

Соревнования на восьмиугольном ринге состоялись на «Тула-Арене» в воскресенье, 22 февраля. Зрители увидели 12 захватывающих поединков на октагоне, на который вышли сильнейшие бойцы. Среди них — мастера спорта РФ, участники СВО и ветераны боевых действий.