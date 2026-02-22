Власти заявили, что ремонт ДК в Янтарном «загнали в тупик прежнее руководство и мошенник-подрядчик»

Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области объяснила затянувшийся ремонт Дома культуры в Янтарном действиями прежнего руководства и подрядной организации. Позиция опубликована в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

«Пытались помочь органу местного самоуправления, который почти в тупик загнало прежнее руководство и мошенник-подрядчик. Сейчас они (власти муниципалитета — ред.) борются за спасение объекта, а восстановить его просто обязаны», — говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что не раз выезжали на место и проводили надзорные мероприятия, а также отвечали на обращения жителей и СМИ. Ведомство заявляет, что остаётся на связи с теми, кто обращается лично.

Отдельно чиновники напомнили, что здание на улице Советской, 70, — это объект культурного наследия местного значения, он включён в единый государственный реестр. Любые попытки снести его, довести до разрушения или застроить участок другим объектом подпадают под статью 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Здание возвели в начале XX века — до войны здесь работал кинотеатр. Сейчас в двухэтажном доме с мансардой размещается Дом культуры имени В. Н. Рожкова.