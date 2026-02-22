В московских аэропортах ввели ограничения, в Храброво задерживаются рейсы

В четырёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации в воскресенье, 22 февраля.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

На фоне ситуации в Храброво изменилось расписание. Согласно актуальным данным онлайн-табло, рейс SU 1009 из Калининграда в Москву (Шереметьево), который должен был вылететь в 06:10, отменили.

Есть корректировки и по прилётам:

борт DP 529 из Санкт-Петербурга ожидается в 15:00 вместо 14:45,

рейсы FV 6333 и SU 6333 из Петербурга прибудут в 15:30 вместо 14:20,

самолёты FV 6661 и SU 6661 из Шереметьево приземлятся в 17:00 вместо 16:40,

рейс DP 263 из Внуково ожидается в 19:15 вместо 18:40.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт. Сделать это можно с помощью онлайн-табло Храброво, а также в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний. Дополнительную информацию предоставляют по телефону кол-центра: +7 (4012) 550-550.