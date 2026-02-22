Долгожданная оттепель в последний день Масленицы: прогноз погоды в Калининграде и области на 22 февраля

ВКонтакте

Последний день Масленицы регион встречает оттепелью: утром столбики термометров поднялись до +1...+2°. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в воскресенье, 22 февраля.

В первой половине дня на метеостанциях фиксируют плюсовую температуру. Днём сохранится облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь или мокрый снег.

К вечеру по области похолодает до 0...-2. В Калининграде, а также в Багратионовском, Зеленоградском, Гурьевском, Гвардейском и Правдинском районах после 18:00 ожидаются слабые или умеренные осадки в виде мокрого снега. Местами он может переходить в дождь. Синоптики предупреждают о высокой вероятности гололедицы, особенно ближе к ночи.

Сейчас температура воздуха составляет +2, дует северо-западный ветер до 7 м/с, относительная влажность — 93%, атмосферное давление — 1012 гПа.