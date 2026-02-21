Снег, дождь и гололедица: погода в Калининградской области на воскресенье

ВКонтакте

В регионе в ближайшие сутки сохранится неустойчивая климатическая ситуация. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью и утром температура составит 0…+2°C. Ожидается облачность с небольшими прояснениями, местами возможны слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём воздух прогреется до +1…+2°C, существенных осадков не прогнозируется. Вечером похолодает до 0…-2°C, особенно в восточных районах.

После 18:00–19:00 в Калининграде и на западе региона ожидаются слабые или умеренные осадки — снег и мокрый снег с переходом в дождь. На востоке и севере области преимущественно пройдёт снег или мокрый снег. По региону возможна гололедица.

Ветер ночью и утром будет умеренным или сильным — 4–12 м/с, с порывами до 12–15 м/с, на побережье — до 15–18 м/с. Днём и вечером он ослабнет до 2–8 м/с. Атмосферное давление понизится с 758 до 752 мм рт. ст.