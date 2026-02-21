«Готова сама лезть на крышу на 8 месяце беременности»: у калининградки с потолка струёй течёт вода (фото, видео)

ВКонтакте

В одной из квартир жилого дома на ул. Шиллера в Калининграде с потолка струёй течёт вода. Об этом «Клопс» сообщила владелица жилья, которая уже сутки пытается хоть как-то минимизировать вред от потопа.

«Вот так мы живём последние сутки. Ночью полилась вода ребёнку на кровать. Живём на последнем этаже, крыша плоская. ЖЭУ 12ц ничего не делает, отрицают, что нужно чистить снег на крыше. Пытаются свалить на то, что это водопровод. Я уже готова сама лезть на крышу чистить снег, на восьмом месяце беременности, лишь бы нас не затопило капитально», — сообщила калининградка.