ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области муниципалитеты готовятся к весеннему половодью. В связи с повышением температуры и интенсивным таянием снега губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение приступить к профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Действовать нужно на опережение. Поручаю главам муниципалитетов, ответственным службам и предприятиям региона незамедлительно приступить к практической реализации превентивных мер. Необходимо обеспечить расчистку кровель жилых домов и социальных объектов от снега и наледи, своевременный вывоз основных объёмов снега из населённых пунктов, проверку насосного оборудования и гидротехнических сооружений, функционирования ливнеприёмников и системы канализации. От работы ведомств и муниципалитетов зависит, как регион пройдет паводковый период», — подчеркнул губернатор.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии, уровни воды в половодье прогнозируются в пределах среднего многолетнего значения. Ситуация может измениться при ухудшении гидрометеорологических условий. Поэтому будет вестись непрерывный мониторинг водоёмов и водотоков.

Профильные ведомства представили планы расчистки водоёмов, реконструкции гидротехнических сооружений и проверки насосных станций. Особое внимание уделяется уязвимым округам — Славскому, Полесскому и Зеленоградскому.

Подтверждена готовность МЧС, пожарной охраны, коммунальных служб и водоснабжающих предприятий оперативно реагировать на экстренные ситуации. Приняты меры по укреплению защитных сооружений, техническому обслуживанию гидротехнических устройств и созданию запасов материально-технического оснащения.