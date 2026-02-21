В Гурьевске проверяют историю семьи переселенцев из Казахстана после жалобы на тест по русскому языку

ВКонтакте

История семьи Татьяны, переехавшей из Казахстана в Гурьевск, получила широкий общественный резонанс. О ситуации рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в своём телеграм-канале.

По её словам, семья — русскоязычная, решение о переезде было связано с желанием вернуться в Россию. После приезда сын Татьяны не смог сдать тест по русскому языку. Его сестра экзамен прошла, а он, как утверждает мать, переволновался и не набрал нужного количества баллов.

Семье сообщили, что апелляцию можно подать в течение двух дней, однако, по словам Татьяны, результаты пришли позже этого срока. После нескольких месяцев домашней подготовки мальчик повторно прошёл тестирование, но из-за кратких ответов вновь не добрал четыре балла.

Родителям рекомендовали перевести ребёнка на онлайн-обучение. Семья так и поступила, оплатив занятия. Позже Татьяна направила жалобу на работу управления образования Гурьевска. После этого, как утверждается, ей предложили снова привести сына на тестирование, а также пригрозили обращением в органы опеки и ПНД.

По словам Ахмедовой, впоследствии в отношении женщины было направлено обращение в полицию, её пригласили на беседу.

«Я не понимаю, в чём смысл так издеваться над людьми. Теперь к семье придут из ПНД, Татьяне уже звонила инспектор и пригласила на беседу в полицию на следующей неделе. И теперь семья десять раз пожалеет, что приехали в Россию. <...> Зачем так извращать тест по русскому языку. Он принят для совсем других целей. В частности для того, чтобы русскоязычные дети могли получать полноценное образование в полностью русскоязычной среде», — добавила Ахмедова.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что обсудил ситуацию с главой Гурьевска и заместителем губернатора по социальной политике.

«Калининград всегда ждёт наших соотечественников. К сожалению, иногда возникают непредсказуемые ситуации на местах. Все уже в курсе ситуации. Никто ни в коем случае не хочет, чтобы семья Татьяны сталкивалась с какими-то трудностями. Уверен, что сейчас ситуацию урегулируют. Со своей стороны буду держать ситуацию на личном контроле», — отметил сенатор.