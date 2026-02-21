В Калининграде на Коммунальной из-за наледи рухнул козырёк над входом в аптеку (фото, видео)

ВКонтакте

В Калининграде обрушился козырёк над входом в аптеку на улице Коммунальной, 32. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ЧП произошло в пятницу, 20 февраля, в 21:11 из-за падения наледи с крыши.

«Хорошо, что в тот момент не было людей, иначе без трагедии бы не обошлось. УК бездействует. Сосульки с крыши так и свисают, чем создают угрозу жизни и здоровью людей. Аптека в настоящий момент закрыта из-за опасности. Бездействие УК принесло многотысячные убытки предприятию», — рассказал свидетель случившегося.