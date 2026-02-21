В калининградском минздраве рассказали, как будут работать медучреждения области в праздничные дни

ВКонтакте

Стал известен график работы медучреждений Калининградской области в предстоящие праздничные и выходные дни — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Расписание опубликовал региональный минздрав.

Поликлиники

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему расписанию:

22 и 23 февраля, 8 и 9 марта — выходные дни;

21 февраля и 7 марта — приём пациентов будут вести дежурные службы и служба неотложной помощи.

Расписание работы амбулаторного звена в период с 21 февраля по 9 марта разместят на официальных сайтах и страницах медицинских организаций в соцсетях.

Стоматология

При острой зубной боли в праздничные дни можно обратиться к дежурному врачу Областной стоматологической поликлиники по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 69.

Больницы и скорая помощь

Стационары и травмпункты продолжат работать в круглосуточном режиме. Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф также функционирует круглосуточно. Вызвать скорую можно по телефонам 103 и 112.

Горячая линия 122 работает без перерывов.

С 10 марта медицинские организации вернутся к обычному режиму работы.