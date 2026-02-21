В калининградском минздраве рассказали, как будут работать медучреждения области в праздничные дни

Стал известен график работы медучреждений Калининградской области в предстоящие праздничные и выходные дни — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Расписание опубликовал региональный минздрав.
Поликлиники
Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему расписанию:
- 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта — выходные дни;
- 21 февраля и 7 марта — приём пациентов будут вести дежурные службы и служба неотложной помощи.
Расписание работы амбулаторного звена в период с 21 февраля по 9 марта разместят на официальных сайтах и страницах медицинских организаций в соцсетях.
Стоматология
При острой зубной боли в праздничные дни можно обратиться к дежурному врачу Областной стоматологической поликлиники по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 69.
Больницы и скорая помощь
Стационары и травмпункты продолжат работать в круглосуточном режиме. Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф также функционирует круглосуточно. Вызвать скорую можно по телефонам 103 и 112.
Горячая линия 122 работает без перерывов.
С 10 марта медицинские организации вернутся к обычному режиму работы.
В Калининграде 23 февраля для движения закроют Гвардейский проспект.