Володин заявил об эффективности механизма самозапрета на кредиты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил результаты работы механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа. По его словам, высокий интерес граждан к этой возможности подтверждает её эффективность. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 21 февраля.

«Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности. С помощью него граждане могут защитить себя от действий мошенников, избежав оформления кредитов на своё имя обманным путём», — отметил Володин.

Он напомнил, что с 1 марта 2025 года, когда норма вступила в силу, граждане установили около 22 млн самозапретов. По данным Центробанка, которые привёл спикер, благодаря принятым мерам число случаев кредитного мошенничества сократилось на 40%. В МВД также сообщили о снижении общего объёма похищенных у граждан средств — с 205 млрд до 189 млрд рублей, то есть на 8% за год. Чаще всего самозапрет оформляют люди в возрасте от 35 до 45 лет (21,5%), от 45 до 55 лет (19,8%) и от 55 до 65 лет (18,9%).

«Оформить его можно через личный кабинет на Госуслугах и в офисах МФЦ. При подключении есть возможность указать, на какие именно кредитные продукты распространить самозапрет, в каких организациях — микрофинансовых или банках», — уточнил Володин.

Самозапрет может быть полным или частичным — например, можно ограничить только дистанционное оформление займов. При необходимости его можно снять, а после «периода охлаждения» в несколько дней обратиться в банк или микрофинансовую организацию.