В Калининградской области после морозной ночи пойдёт снег, вечером возможен гололёд

В регионе после ночных морозов ожидается ухудшение погоды. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», ночью температура воздуха по региону опускалась до -5…-9°С.

Днём столбики термометров поднимутся до -2…-4°С, небо затянет облаками. Из-за порывистого ветра ощущаемая температура будет ниже фактической, поэтому жителям советуют одеваться теплее.

После обеда, примерно в 15:00–16:00, в Калининграде и на западе области начнётся слабый или умеренный снег. К 17:00–18:00 осадки доберутся до восточных районов. Уже вечером, после 20:00–21:00, в Калининграде и на западе региона снег станет мокрым и местами перейдёт в дождь. Температура повысится до 0…+2°С.

По области вечером не исключены смешанные осадки — снег, мокрый снег, дождь, а также ледяной и переохлаждённый дождь. Возможны образование гололедицы.