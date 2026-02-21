Этот автомобиль рисовал главный дизайнер Rolls-Royce

ВКонтакте

Ссылка В мире автомобильных инноваций и роскоши премиальный кроссовер HONGQI HS5 уже завоевал сердца автолюбителей. Идеальное сочетание современного дизайна, передовых технологий и безупречного комфорта делает его настоящей находкой для тех, кто ценит статус, безопасность и инновации.

Отличительные черты и особенности HONGQI HS5 — что делает этот автомобиль уникальным — HONGQI HS5 отличается современным дизайном и элегантным стилем, который сочетается с безупречными линиями кузова. Дизайн передней части выполнен в узнаваемой стилистике бренда HONGQI, подчёркивая статус владельца, привлекая внимание своим достойным и презентабельным обликом. И это неудивительно, так как над его внешностью работал Джайлс Тейлор — бывший главный дизайнер Rolls-Royce. — Автомобиль оснащён передовыми техническими решениями и инновационными технологиями. Интегрированные системы помощников водителю: интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, камеры кругового обзора, система удержания автомобиля в полосе движения. Мультимедийная система с большим сенсорным экраном 12,3 дюйма и поддержкой смартфонов, проекционный дисплей на лобовое стекло с функцией распознавания дорожных знаков. Адаптивная подвеска. Амортизаторы с интеллектуальной системой демпфирования подстраиваются под дорожные условия и стиль вождения, обеспечивая максимально комфортную езду и отличную управляемость. Благодаря ей автомобиль сглаживает неровности дороги и повышает безопасность в различных ситуациях. — Комфортабельный и просторный салон. Комбинированная отделка из высококачественных материалов, перфорированной кожи Nappa с прострочкой и замши Alсantara. Продуманный интерьер и отличная эргономика, много места для пассажиров и богатство дополнительных опций — подогрев сидений, вентиляция, аудиосистема премиум-класса, авиационные регулируемые подголовники.

Почему выбирают HONGQI HS5 в Калининграде Это не просто транспортное средство — это статус, подтверждённый качеством и инновациями. В дилерском центре «ОТТО КАР» вы можете не только ознакомиться с этим автомобилем, но и получить профессиональную консультацию, расширенную гарантию, профессиональный сервис, а также выгодные условия покупки: для физических лиц — программы кредитования от 0,01%, для юридических лиц — гибкие условия сотрудничества и специальные условия лизинга (скидка до 10%). Готовы стать обладателем автомобиля, который подчеркнёт ваш статус и обеспечит комфорт на любой дороге? Звоните и записывайтесь на тест-драйв уже сегодня! Ваша новая роскошь — всего в нескольких шагах от вас. HONGQI HS5 — от 3 800 000 ₽*.