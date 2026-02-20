Резервисты БАРС-39 освоили гранатомёты в условиях современного боя

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Резервисты БАРС-39 освоили стрельбу из различных видов вооружения на полигонах в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе балтийского флота в пятницу, 20 февраля.

Калининградцев разбили на мобильные огневые группы, после чего ни тренировали навыки стрельбы из АК-12, СВД, гранатомётов РПГ-7 и АГС-17, а также из основного вооружения бронетранспортёра БТР-82А- 14,5 мм крупнокалиберного пулемёта КПВТ и пулемёта ПКТ. Мишени, по которым вели огонь, имитировали живую силу и бронетехнику условного противника.

«Резервисты выполняют тактико-огневые упражнения стрельб по новейшей методике, адаптированной к условиям современного боя, которые характеризуются одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения, средств разведки и военной техники», — отметили в пресс-службе флота.