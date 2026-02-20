В калининградской школе №56 построят стадион

ВКонтакте

На территории второго корпуса школы №56 в Калининграде появится стадион. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 20 февраля.

«Будем разрабатывать проект по обустройству стадиона на территории корпуса. Сделаем проектные решения и при формировании бюджета дальше сделаем стадион», — отметила сити-менеджер.

По словам Дятловой, благоустройство школы будет идти поэтапно. В этом году у второго корпуса приведут в порядок тротуар, перенесут ограждение и заменят калитку.

Глава администрации подчеркнула, что работы продолжатся. «В один год сделать всё крайне сложно», — пояснила Елена Дятлова.