Пассажиры рисковали на дороге: Дятлова вмешалась в ситуацию с трамваями на улице Фрунзе

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручит провести работу с водителями трамваев, чтобы те дожидались пассажиров на крупных перекрёстках со светофорами. Поводом стало обращение жительницы города Ирины Куницыной во время прямой линии в пятницу, 20 февраля.

Женщина уверяет, что на остановке «Историко-художественный музей» в районе улице Фрунзе пассажирам сложно попасть в трамваи. Людей и вагон в этом месте разделяет проезжая часть, а сразу перейти её порой не даёт запрещающий сигнал светофора. Двери открываются, а калининградцы ещё стоят по другую сторону улицы. И пока загорится зелёный — трамвай благополучно уходит. В итоге пассажиры нередко перебегают дорогу, нарушая ПДД и рискуя попасть под машину.

«Люди стоят на светофоре или бегут на красный. Когда загорается зелёный, трамвай уже уезжает. Можно ли как-то отрегулировать этот вопрос?» — поинтересовалась калининградка.

Елена Дятлова ответила, что проблема будет решена на уровне взаимодействия с перевозчиком.

«С руководством «Калининград-ГорТранса» проведём разъяснительную работу с водительским составом. Им будет рекомендовано ожидать переключения светофора, чтобы пассажиры могли безопасно пересечь проезжую часть и совершить посадку. Обязательно поговорим с водителями. Это проблема лежит в плоскости человеческого отношения», — подчеркнула глава администрации.

Также было объявлено, что подобные сложности наблюдаются в Калининграде и на других остановках. Между тем, у предложенного сити-менеджером решения есть и недостатки.

Чем дольше вагоны будут стоять, ожидая новых пассажиров, тем дольше им предстоит ехать по маршруту. Они начнут выбиваться из графика, что рано или поздно приведёт к оттоку людей. Кроме того, не совсем ясно, сколько вагоновожатые должны ждать: на следующем цикле светофора найдутся такие же не успевшие перейти улицу. Логичнее было бы переключать светофоры в зелёный режим для пешеходов каждый раз, как к остановке подходит трамвай. Это бы сделало переходы безопасными, а общественный транспорт — более привлекательным.