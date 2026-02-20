В военный санаторий Светлогорска передали 20 телевизоров — Андрей Кропоткин

ВКонтакте

Депутаты регионального парламента передали 20 телевизоров в военный санаторий Светлогорска, где проходят 21-дневную реабилитацию участники СВО со всей страны. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.



«В рамках системной работы по поддержке участников специальной военной операции действуем в тесной связке с губернатором и правительством. Глава региона регулярно посещает медицинские учреждения, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие, держит на контроле вопросы адресной поддержки бойцов и их семей. Со своей стороны как депутаты последовательно включаемся в эту работу, дополняя её конкретными делами и живым участием», — сказал Кропоткин.



В рамках акции «Единой России» «Тепло для героя» были собраны сладкие подарки и детские письма. Глава Заксобрания передал в библиотеку санатория свои авторские книги.



«Приезжаем уже в шестой раз. Для нас важно лично пообщаться с бойцами: узнать, как проходит служба, какая поддержка сегодня особенно востребована, поблагодарить волонтёров, которые помогают в тылу, и, конечно, поговорить о семьях и близких, которые ждут своих героев дома», — сказал парламентарий.