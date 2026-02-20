Молоко с огурцами: какие продукты подешевели и подорожали в Калининграде в начале года

ВКонтакте

В Калининградской области в январе 2026 снизились цены на 31 вид продовольственных товаров. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщает Калининградстат.

Что подешевело за месяц

В лидерах оказалось оливковое масло. Средняя его цена на прилавках — 1 684,13 рубля за литр. Это на 6,44% меньше, чем в декабре.

В числе других продуктов, ставших доступнее:

чеснок — 447,52 руб. за кг (-5,47%); торты — 894,02 руб. за кг (-5,45%); ультрапастеризованное молоко — 151,93 руб. за литр (-2,47%); пшено — 77,80 руб. за кг (-2,02%).

Что подешевело за год

По сравнению с январём 2025 года подешевели 16 наименований продуктов.

На первой позиции — куриные яйца (-26,34%). Далее следуют: чеснок (-19,09%), виноград (-14,73%), оливковое масло (-12,37%), пшено (-9,24%).

Что подорожало за месяц

В сравнении с декабрём 2025 года в январе подорожали 104 наименования продовольственных товаров. Больше всего выросли в цене сезонные продукты — свежие овощи.

огурцы прибавили в цене 43,89%, помидоры стали дороже на 12,64%, столовая свёкла — на 8,64%, сладкий перец — на 6,58%.

Что подорожало за год

На первом месте оказалось кофе в зёрнах и молотый. Он стал дороже на 39,59%. Столовая свёкла прибавила в цене 37,43%, лимоны — 34,91%. Мороженая неразделанная рыба стала дороже на 28,96%, мороженые кальмары — на 28,83%.