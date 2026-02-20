16:24

Молоко с огурцами: какие продукты подешевели и подорожали в Калининграде в начале года

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в январе 2026 снизились цены на 31 вид продовольственных товаров. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщает Калининградстат.

Что подешевело за месяц 

В лидерах оказалось оливковое масло. Средняя его цена на прилавках — 1 684,13 рубля за литр. Это на 6,44% меньше, чем в декабре.

В числе других продуктов, ставших доступнее:

  1. чеснок — 447,52 руб. за кг (-5,47%);
  2. торты — 894,02 руб. за кг (-5,45%);
  3. ультрапастеризованное молоко — 151,93 руб. за литр (-2,47%);
  4. пшено — 77,80 руб. за кг (-2,02%).

Что подешевело за год

По сравнению с январём 2025 года подешевели 16 наименований продуктов. 

  1. На первой позиции — куриные яйца (-26,34%). Далее следуют:
  2. чеснок (-19,09%), 
  3. виноград (-14,73%), 
  4. оливковое масло (-12,37%), 
  5. пшено (-9,24%). 

Что подорожало за месяц

В сравнении с декабрём 2025 года в январе подорожали 104 наименования продовольственных товаров. Больше всего выросли в цене сезонные продукты — свежие овощи. 

  1. огурцы прибавили в цене 43,89%, 
  2. помидоры стали дороже на 12,64%, 
  3. столовая свёкла — на 8,64%, 
  4. сладкий перец — на 6,58%.

Что подорожало за год

На первом месте оказалось кофе в зёрнах и молотый. Он стал дороже на 39,59%. Столовая свёкла прибавила в цене 37,43%, лимоны — 34,91%. Мороженая неразделанная рыба стала дороже на 28,96%, мороженые кальмары — на 28,83%.

Федеральная антимонопольная служба займётся проверкой резкого подорожания огурцов.

