Молоко с огурцами: какие продукты подешевели и подорожали в Калининграде в начале года

В Калининградской области в январе 2026 снизились цены на 31 вид продовольственных товаров. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщает Калининградстат.
Что подешевело за месяц
В лидерах оказалось оливковое масло. Средняя его цена на прилавках — 1 684,13 рубля за литр. Это на 6,44% меньше, чем в декабре.
В числе других продуктов, ставших доступнее:
- чеснок — 447,52 руб. за кг (-5,47%);
- торты — 894,02 руб. за кг (-5,45%);
- ультрапастеризованное молоко — 151,93 руб. за литр (-2,47%);
- пшено — 77,80 руб. за кг (-2,02%).
Что подешевело за год
По сравнению с январём 2025 года подешевели 16 наименований продуктов.
- На первой позиции — куриные яйца (-26,34%). Далее следуют:
- чеснок (-19,09%),
- виноград (-14,73%),
- оливковое масло (-12,37%),
- пшено (-9,24%).
Что подорожало за месяц
В сравнении с декабрём 2025 года в январе подорожали 104 наименования продовольственных товаров. Больше всего выросли в цене сезонные продукты — свежие овощи.
- огурцы прибавили в цене 43,89%,
- помидоры стали дороже на 12,64%,
- столовая свёкла — на 8,64%,
- сладкий перец — на 6,58%.
Что подорожало за год
На первом месте оказалось кофе в зёрнах и молотый. Он стал дороже на 39,59%. Столовая свёкла прибавила в цене 37,43%, лимоны — 34,91%. Мороженая неразделанная рыба стала дороже на 28,96%, мороженые кальмары — на 28,83%.
Федеральная антимонопольная служба займётся проверкой резкого подорожания огурцов.