Калининградские грибники поедут по омелу в лес в Правдинский район (фото)

Калининградские грибники снова сменили объект приложения сил: они планируют выезд в лес, чтобы набрать омелы. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор сообщества «Грибная банда Калининграда».
Поездка в лес запланирована на вторник, 24 февраля. Заготовку омелы организуют совместно с охотоведом Правдинского района. Собранные растения используют для подкормки парнокопытных.
«Оказывается, косули её едят более охотно, чем, например ту же пшеницу, — объяснил Николай. — Зерно они не очень хорошо едят. А это — один из естественных кормов. Им сейчас наша помощь очень нужна!»
В литературе по экологии и биологии диких копытных ветки омелы белой Víscum álbum действительно упоминаются как их излюбленный корм, особенно любят ей лакомиться олени. Это полупаразитическое растение часто используют для привлечения животных к кормушкам.
Места размещения подкормки пока обсуждаются: охотовед сразу предупредил, что это нужно делать вдали от дорог и более людных участков, потому что там косуль могут обнаружить браконьеры. Несмотря на все запреты, они, к несчастью, встречаются.
На заготовку одного из ботанических символов Калининградской области грибники собрались впервые. Но вообще сфера их интересов за последний год уже не раз выходила далеко за рамки тихой охоты.
Под Новый год «бандиты» перевоплощались в Дедов Морозов для детей в интернатах и больницах, редкостные холода отметили рыбалками, а весной собираются провести в лесах серию субботников.