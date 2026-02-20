Калининградские грибники поедут по омелу в лес в Правдинский район (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградские грибники снова сменили объект приложения сил: они планируют выезд в лес, чтобы набрать омелы. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор сообщества «Грибная банда Калининграда».

Поездка в лес запланирована на вторник, 24 февраля. Заготовку омелы организуют совместно с охотоведом Правдинского района. Собранные растения используют для подкормки парнокопытных.

«Оказывается, косули её едят более охотно, чем, например ту же пшеницу, — объяснил Николай. — Зерно они не очень хорошо едят. А это — один из естественных кормов. Им сейчас наша помощь очень нужна!»

В литературе по экологии и биологии диких копытных ветки омелы белой Víscum álbum действительно упоминаются как их излюбленный корм, особенно любят ей лакомиться олени. Это полупаразитическое растение часто используют для привлечения животных к кормушкам.

Места размещения подкормки пока обсуждаются: охотовед сразу предупредил, что это нужно делать вдали от дорог и более людных участков, потому что там косуль могут обнаружить браконьеры. Несмотря на все запреты, они, к несчастью, встречаются.

На заготовку одного из ботанических символов Калининградской области грибники собрались впервые. Но вообще сфера их интересов за последний год уже не раз выходила далеко за рамки тихой охоты.