Дятлова заявила о масштабной реконструкции Советского проспекта, которая может начаться в 2026-м и продлится три года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Реконструкция Советского проспекта в Калининграде может стартовать уже в 2026 году и продлится не менее трёх лет. Об этом заявила глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 20 февраля.

Сити-менеджер назвала эту стройку знаковым проектом, который муниципалитет не сможет реализовать исключительно за счёт городского бюджета.

«Дорога магистрального значения и генерирует большое количество пробок, особенно летом на въезд и выезд из города. В проблему погружена не только администрация Калининграда. Были личные доклады губернатору, и Алексей Сергеевич принял решение о начале реализации данного объекта. Все мы ждём поправки в бюджет», — сказала Дятлова.

Дорогу предстоит строить минимум три года, так как требуется не только расширение проезжей части, но и перекладка всех коммуникаций. «Верю в то, что реализацию начнём уже в этом году», — добавила Дятлова.

Пробки «переедут» в центр?

Проект с самого начала вызывает дискуссии. Уже сейчас в обычные будние дни заторы на въезд в Калининград начинаются от развязки в районе Холмогоровки. Простое расширение дороги с двух до четырёх полос может не решить проблему. Поток автомобилей с Советского проспекта упрётся в более узкие улицы — Борзова, Ломоносова, Красной и другие. Есть опасения, что пробки сместятся внутрь города, а жителям прилегающих кварталов будет трудно выехать даже из своего двора.

В качестве альтернативы эксперты предлагают рассмотреть развитие общественного транспорта: сохранить по две полосы для личных машин на въезд и выезд и выделить дополнительные под автобусы и троллейбусы. На въезде в город генпланом предусмотрен транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой для жителей области. Водители могли бы оставлять автомобили и добираться в город без пробок на общественном транспорте.