В Калининграде вновь ищут подрядчика, который почистит Верхнее озеро

Калининградские власти объявили новый конкурс на расчистку Верхнего озера. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Необходимо провести работы на двух участках в районе улиц Толстого и Некрасова. Подрядчику предстоит убрать донные отложения, извлечь мусор и ликвидировать незаконные сбросы. Завершить всё необходимо не позднее 20 апреля 2027 года. На эти цели выделили 41,1 миллиона рублей.
Проблема загрязнения Верхнего озера носит системный характер. Там периодически гибнет живность, водоём цветёт, синезелёные водоросли выделяют опасные токсины.
Озеро планировали привести в порядок ещё до конца 2025 года. Подряд получила компания ООО «Фаворит Спецтехника» — за 21,7 млн рублей она должна была расчистить водоём от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность», но с ними расторгли контракт. Летом прокуратура устраивала проверку по жалобам калининградцев за состояние Верхнего озера.