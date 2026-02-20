В Калининграде вновь ищут подрядчика, который почистит Верхнее озеро

Озеро планировали привести в порядок ещё до конца 2025 года. Подряд получила компания ООО «Фаворит Спецтехника» — за 21,7 млн рублей она должна была расчистить водоём от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность», но с ними расторгли контракт. Летом прокуратура устраивала проверку по жалобам калининградцев за состояние Верхнего озера.



