«Прекрасные молодые люди исполнили свой долг»: за один день в Калининграде 37 курсантов согласились стать донорами костного мозга

Но особенная радость для врачей — 37 молодых военнослужащих, прослушав лекцию, согласились стать потенциальными донорами костного мозга. Для этого не требуется особая процедура: просто 4 мл крови от общего количества собранной на донации отделяется и отправляется в лабораторию Кировского НИИ. После определения генотипа человека включают в Регистр.

Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества, стартовала в четверг, 19 февраля. Специалисты службы крови уже традиционно побывали в Балтийском высшем военно-морском училище, рассказала Нина Кабанчук, и. о. главврача станции. 82 курсанта и их командиры сдали 45 литров цельной донорской крови.

Почти сорок доноров за один день — очень большое достижение, объяснила Нина Августовна. Калининградская служба крови ведёт такую работу уже около 10 лет. Как правило, в течение месяца удаётся привлечь только 20-30 кандидатов.

«Проблема — найти молодых доноров, до 35 лет, — говорит Ирина Дрожжина, зам. главврача. — В некоторые районы мы выезжаем регулярно. Поэтому там все, кто мог и хотел, они уже в базе. А вот если мы едем в училище или институт какой-то, там каждый раз много первичных!»

Вопрос пополнения единой базы в стране стоит очень остро, потому что она создаётся только с 2022 года (до этого были лишь разрозненные собственные регистры отдельных медцентров и институтов). И он ещё не так велик, как это необходимо врачам и пациентам.

«Генетический близнец — это очень большая редкость, — говорит Нина Августовна. — Представьте, заболел человек. Лейкозы, другие заболевания крови, онкология. Единственный шанс на жизнь — это пересадка. У них «пустой» костный мозг, свои клетки крови не вырабатываются. Если не пересадить, это просто практически сто процентов гибель.

У нас в Регистре было около 100 тысяч доноров, когда начинали. А чтобы найти одного генетического близнеца, минимум 10 тысяч образцов надо просмотреть».

И даже найденный «близнец» — ещё не гарантия выздоровления, а только шанс для пациента. Пересадка же костного мозга требуется в России 5 000 больных ежегодно. Поэтому каждый такой донор крайне важен. При этом именно у Калининградской области есть и ещё одна акутальная особенность.

«У нас 2026 год объявлен годом национального единства, а эта тема, которая к Регистру имеет непосредственное отношение! — говорит Нина Кабанчук. — Генетически близкие люди чаще всего одной и той же национальности. Поэтому и в базе должно быть максимальное разнообразие.

Нужны доноры любой, даже самой малой, народности. Иначе — вот заболел такой человек, и как ему найти донора, если их никто не пригласил!

У нас много приезжих, область многонациональная, мы — хороший источник самых разнообразных генотипов!»

Даже в этот раз участие в донации приняли представители разных российских этносов: среди курсантов были и русские, и таджики, и узбеки. А бывает и так, что в одной партии крови собираются генотипы до 10 разных национальностей!

Недаром из числа тех 7 230 жителей области, которые вступили в Регистр на станции переливания крови за 10 лет, уже 20 стали активированными донорами костного мозга. Это очень много для одного региона. «Эти прекрасные молодые люди исполнили свой долг, — подытожила Нина Августовна.

Это двадцать спасённых жизней. Двадцать жизней на счету Калининградской области».