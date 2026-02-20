13:53

В Зеленоградском районе после проверки прокуратуры ликвидировали незаконную свалку

  1. Калининград
Автор:
Фото: прокуратура Калининградской области

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура добилась ликвидации свалки в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 20 февраля. 

Нарушения выявили в ходе проверки после информации о складировании отходов на земельном участке в районе посёлка Шатрово. Установлено, что на территории в нарушение требований природоохранного законодательства несанкционированно разместили порубочные остатки.

По требованию надзорного ведомства свалку убрали, а участок привели в надлежащее санитарное состояние.

