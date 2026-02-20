В центре Калининграда скорая застряла во дворе, машину из снега выталкивали жильцы (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде машина скорой помощи застряла в снегу во дворе. Видео инцидента, который случился в пятницу, 20 февраля, «Клопс» прислала читательница.

По словам калининградки, проезд в районе домов на улицах Фрунзе и 9 Апреля не чистили с начала снегопадов и здесь уже застревали и другие машины. На кадрах видно, как автомобиль медиков буксует в колее.

«Вот так почищены дороги. Женщина вышла с лопатой. Водитель начал расчищать под задним колесом», — рассказала очевидица.

На помощь вышли жители ближайших домов. Пять человек, в том числе женщины, попытались вытолкать автомобиль. Совместными усилиями примерно через 15 минут удалось сдвинуть карету скорой с мёртвой точки.

Как сообщил «Клопс источник, знакомый с ситуацией, работники скорой попадают в такие ситуации по 2-3 раза за смену. Периодически приходится привлекать прохожих и даже вызывать машину техобслуживания.