В Зеленоградске на месте бывшего ресторана «Прибой» планируют построить гостиничный комплекс

Так выглядел «Прибой» за несколько лет до сноса. Фото: архив «Клопс»

В Зеленоградске на месте бывшего ресторана «Прибой» планируется возвести гостиничный комплекс. Проект строительства на ул. Тургенева получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Информация об этом была размещена 19 февраля в Едином государственном реестре заключений проектной документации объектов капитального строительства.

Застройщиком выступает ООО «Прибой», которое на 100% принадлежит бывшему депутату Зеленоградского окружного совета Леониду Кухареву. Экспертной организацией стала компания «Коин-С» из Владимира.

Концепция застройки территории бывшего «Прибоя» и находящегося рядом санатория «Чайка» рассматривалась на заседании архитектурно-градостроительного совета Калининградской области в июле 2025 года. Здесь планируется возвести несколько гостиниц, комплекс апартаментов, рестораны и кафе.

Ресторан «Прибой» построили в 1976 году на набережной Зеленоградска. Заведение было одним из самых популярных в области. Здание демонтировано в 2013 году.