Упал в бомбоубежище: школу в Калининграде обязали выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему в лагере ребёнку

Школу в Калининграде обязали выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему в лагере ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в пятницу, 20 февраля.

ЧП произошло летом 2025 года. 11-летний мальчик во время прогулки на территории образовательного учреждения упал в расположенное там бомбоубежище. Ребёнок получил множественные травмы, в том числе открытую ЧМТ, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мальчик до сих пор проходит лечение и реабилитацию.

Ответчиками выступали МАОУ СОШ №5 и городская администрация. В ходе разбирательства был подтверждён факт причинения травм и серьёзных физических и нравственных страданий. Решением суда со школы в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Документ пока не вступил в законную силу.