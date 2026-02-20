Ансамбль песни и пляски Балтфлота устроил флешмоб на Тянь-Шане (видео)

ВКонтакте

Артисты ансамбля песни и пляски Балтфлота станцевали на высоте 2 494 метра в природном парке «Ала-Арча» на Тянь-Шане. Об этом «Клопс» рассказал руководитель ансамбля Борис Гастев.

Необычное представление состоялось в четверг, 19 февраля, на одной из смотровых площадок. Ансамбль пригласили на экскурсию, и танцоры устроили флешмоб к удивлению посетителей парка.

«Можно смело сказать — наш ансамбль достиг небывалых высот! — пошутил Гастев, добавив, что артисты летали в Киргизию по приглашению правительства республики и за три дня дали там шесть концертов.