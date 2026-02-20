Власти Калининграда будут сами штрафовать УК за неповоротливость, сейчас это прерогатива области

ВКонтакте

Администрация Калининграда планирует сама штрафовать управляющие компании за неубранный во дворах снег — сейчас таких полномочий у муниципальных властей нет. Об этом «Клопс» рассказал председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев.

В мэрии готовят изменения в правила благоустройства. Их планируют принять в июне. У комитета муниципального контроля появится возможность привлекать УК к административной ответственности. Речь идёт о штрафах в 10-20 тысяч рублей.

Сейчас, как пояснил Федосеев, городские власти могут лишь выдавать предостережения. Если договориться «по-хорошему» не удаётся, мэрия передаёт материалы в министерство регионального контроля Калининградской области. Оно вправе штрафовать и применять более жёсткие меры. Региональные власти следят за всеми УК региона, в снежную зиму это слишком большая загрузка.