В кампусе «Кантиана» внедрят систему цифровой визуализации для клеточных технологий

В новом корпусе неокампуса «Биомед» откроется учебно-научная лаборатория иммунологии и клеточных технологий. Здесь смогут решать свои исследовательские задачи не только иммунологи и медики, но и студенты — будущие врачи, биологи и биоинженеры. На базе научного центра площадью почти 300 кв. м расположатся две учебных лаборатории, лаборантская и культуральный блок.

«Университет уже закупил новую систему цифрового клеточного имиджинга с модулем контроля параметров окружающей среды для длительного культивирования клеток. Такая установка позволит существенно оптимизировать и вывести на новый уровень подготовку клеточных технологов и научных исследований, сделает доступной визуализацию роста и развития клеточных культур под влиянием различных факторов», — рассказал старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта Андрей Гончаров.

Как отмечают учёные, методы цифровой визуализации (получение изображений, их обработка, анализ и применения) позволят получать более точные данные о клеточных процессах. Одно из направлений, которым занимается Центр иммунологии и клеточных биотехнологий, — создание трофико-пролиферативной добавки на основе компонентов донорской крови. Новая разработка позволит выращивать клеточные продукты в несколько раз быстрее по сравнению с аналогами. Для науки и производства этот метод решает массу задач — как исследовательских, так и прикладных. Команда Центра зарегистрировала ноу-хау и получила соответствующий патент.