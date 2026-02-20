В кампусе «Кантиана» внедрят систему цифровой визуализации для клеточных технологий

В новом корпусе неокампуса «Биомед» откроется учебно-научная лаборатория иммунологии и клеточных технологий. Здесь смогут решать свои исследовательские задачи не только иммунологи и медики, но и студенты — будущие врачи, биологи и биоинженеры. На базе научного центра площадью почти 300 кв. м расположатся две учебных лаборатории, лаборантская и культуральный блок.
«Университет уже закупил новую систему цифрового клеточного имиджинга с модулем контроля параметров окружающей среды для длительного культивирования клеток. Такая установка позволит существенно оптимизировать и вывести на новый уровень подготовку клеточных технологов и научных исследований, сделает доступной визуализацию роста и развития клеточных культур под влиянием различных факторов», — рассказал старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта Андрей Гончаров.
Как отмечают учёные, методы цифровой визуализации (получение изображений, их обработка, анализ и применения) позволят получать более точные данные о клеточных процессах. Одно из направлений, которым занимается Центр иммунологии и клеточных биотехнологий, — создание трофико-пролиферативной добавки на основе компонентов донорской крови. Новая разработка позволит выращивать клеточные продукты в несколько раз быстрее по сравнению с аналогами. Для науки и производства этот метод решает массу задач — как исследовательских, так и прикладных. Команда Центра зарегистрировала ноу-хау и получила соответствующий патент.
«Клеточные технологии становятся всё более популярными среди студентов, — отмечает Андрей Гончаров. — Количество "клеточных" предметов и часов существенно возрастает и в перспективе будет только увеличиваться. В старом корпусе на Университетской нам стало не хватать учебных площадей. Поэтому мы надеемся, что ввод в эксплуатацию нового пространства расширит наши возможности и улучшит качество подготовки студентов».
Строительная готовность корпуса «Биомед», который возводится в рамках строительства кампуса «Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана"» БФУ им. И. Канта в Калининграде, составляет 70%. В новом современном здании будут функционировать учебные кабинеты для теоретической и практической работы со студентами, лаборатории, компьютерные классы, потоковые аудитории. В качестве кабинетов курсового, дипломного и научного проектирования планируются многофункциональные коворкинги открытого типа. Гордостью корпуса «Биомед» станет симуляционный центр. Под направление симуляционного обучения в новом корпусе «Биомед» будет выделен целый этаж — более 900 кв. м. Всего же обучаться в здании смогут более 1500 учащихся.
Кампус «Кантиана» возводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению президента России Владимира Путина.