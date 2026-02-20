Власти Калининграда готовы потратить 43 миллиона на новые машины для уборки дорог

ВКонтакте

Муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» планирует усилить автопарк пятью уборочными машинами. Тендер на приобретение техники размещён на портале госзакупок.

Начальная цена одной единицы техники составляет 8,6 млн. Таким образом, общая сумма закупки может достигнуть 43,5 миллиона. Подвести итоги конкурса власти планируют 25 февраля.

Какими будут машины

К поставке допускается только новый транспорт, выпущенный не раньше 2025 года и с двигателем мощностью 280-300 лошадиных сил. Каждую машину оснастят передним плужным снегоочистителем, щёткой и распределителем твёрдых противогололёдных материалов. Оборудование позволит использовать технику круглый год.

Транспорт подключат к системе ГЛОНАСС для контроля передвижения, работы навесного оборудования и расхода топлива. Зимой будут использоваться световозвращающие наклейки и светодиодные фары для освещения кузова и рабочей зоны.

Гарантия и обслуживание

Гарантия на базовое шасси должна составлять не менее 24 месяцев или 100 тысяч километров пробега, на навесное оборудование и транспортёр — не менее года.

Принципиальное условие — гарантийное обслуживание должно проводиться в сервисных центрах на территории Калининградской области. Если у поставщика нет локальных пунктов, он обязан организовать обслуживание в регионе за свой счёт.