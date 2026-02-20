Молодёжь переключилась с Telegram на VK

ВКонтакте

Россияне не спешат заменять онлайн-общение на голосовое: более 43% абонентов по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут, следует из данных подключений на платформе «YotaАрхив». При этом у молодёжи изменился и топ востребованных приложений, для которых подключают безлимит.

По данным Yota, в январе этого года пользователи 14–24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (почти 10% от всех подключений). Сервис сместил с первой строчки Telegram, сохранявший лидерство с 2024-го. Также в топ абонентов с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Услуга безлимитного интернета в целом остаётся для пользователей одним из самых важных критериев для выбора тарифа. Так, на платформе «YotaАрхив» самыми популярными стали предложения с неограниченным трафиком и нулём минут, их доля — 43% от числа всех подключений.

«Когда мы запускали "YotaАрхив", задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной стоимости. Платформа даёт возможность предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус — 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счёт. Формат оказался востребованным: в среднем каждую неделю появляется около 13 тысяч новых предложений», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Около половины поделившихся тарифом — аудитория 36–50 лет. При этом молодёжь 14–24 лет предпочитает подключаться к уже существующим тарифам (21%), а не выкладывать их (12%). Платформой чаще пользуются мужчины (67%). А наиболее активно подключаются и делятся тарифами в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Помимо Санкт-Петербурга, в топ-5 регионов Северо-Запада вошли Архангельская, Новгородская, Калининградская и Мурманская области.