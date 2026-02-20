В Калининградской области с 1 марта вводят запрет на вылов щуки

ВКонтакте

С 1 марта на территории Калининградской области начинается запрет на вылов щуки. Об этом, ссылаясь на региональный Рыбнадзор, сообщает мэрия в пятницу, 20 февраля.

Ограничения связаны с периодом нереста. До 10 апреля ловить эту рыбу запрещено во всех водных объектах рыбохозяйственного значения в пределах области.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб. с возможной конфискацией лодок и орудий лова. Нарушителям придётся возместить ущерб: в период запрета он оценивается в 1 850 руб. за каждую выловленную щуку.

В ведомстве также напомнили о требованиях ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. Согласно норме, запрещены проезд и стоянка автомобилей в водоохранной зоне вне дорог и специально оборудованных площадок с твёрдым покрытием. За это предусмотрен штраф для граждан от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб.