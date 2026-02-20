12:00

В Калининграде и области на один день отменят почти два десятка автобусных рейсов

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

23 февраля в Калининградской области изменится работа общественного транспорта. «Клопс» изучил расписание перевозчиков и нашёл маршруты, которые не будут курсировать в День защитника Отечества. 

Калининград

В областном центре на один день отменят городской маршрут №16 «Завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого». 

Временно приостановят движение по межмуниципальным маршрутам:

  1. №150 «Калининград — пос. Большое Исаково»;
  2. №307 «Светлый — Балтийск».

Славский район

В Славском районе не будут выполняться рейсы восьми муниципальных маршрутов:

  1. №230 «Славск — пос. Большаково»;
  2. №231 «Славск — пос. Большаково»;
  3. №232 «Славск — пос. Гастеллово»;
  4. №233 «Славск — пос. Громово»;
  5. №234 «Славск — пос. Приозерье»;
  6. №235 «Славск — пос. Октябрьское (дачи)»;
  7. №236 «Славск — пос. Ленинское»;
  8. №329 «Славск — пос. Заповедное».

Озёрский район

Здесь отменят четыре муниципальных маршрута:

  1. №113 «Озёрск — пос. Смирново»;
  2. №114 «Озёрск — пос. Лужки»;
  3. №121 «Озёрск — пос. Шишкино»;
  4. №122 «Озёрск — пос. Яблоновка».

Неманский район

Отменят рейсы маршрута №109 «Неман — пос. Волочаево».

