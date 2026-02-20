В Калининграде и области на один день отменят почти два десятка автобусных рейсов

23 февраля в Калининградской области изменится работа общественного транспорта. «Клопс» изучил расписание перевозчиков и нашёл маршруты, которые не будут курсировать в День защитника Отечества.
Калининград
В областном центре на один день отменят городской маршрут №16 «Завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого».
Временно приостановят движение по межмуниципальным маршрутам:
- №150 «Калининград — пос. Большое Исаково»;
- №307 «Светлый — Балтийск».
Славский район
В Славском районе не будут выполняться рейсы восьми муниципальных маршрутов:
- №230 «Славск — пос. Большаково»;
- №231 «Славск — пос. Большаково»;
- №232 «Славск — пос. Гастеллово»;
- №233 «Славск — пос. Громово»;
- №234 «Славск — пос. Приозерье»;
- №235 «Славск — пос. Октябрьское (дачи)»;
- №236 «Славск — пос. Ленинское»;
- №329 «Славск — пос. Заповедное».
Озёрский район
Здесь отменят четыре муниципальных маршрута:
- №113 «Озёрск — пос. Смирново»;
- №114 «Озёрск — пос. Лужки»;
- №121 «Озёрск — пос. Шишкино»;
- №122 «Озёрск — пос. Яблоновка».
Неманский район
Отменят рейсы маршрута №109 «Неман — пос. Волочаево».
