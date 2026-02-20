В Калининграде и области на один день отменят почти два десятка автобусных рейсов

ВКонтакте

23 февраля в Калининградской области изменится работа общественного транспорта. «Клопс» изучил расписание перевозчиков и нашёл маршруты, которые не будут курсировать в День защитника Отечества.

Калининград

В областном центре на один день отменят городской маршрут №16 «Завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого».

Временно приостановят движение по межмуниципальным маршрутам:

№150 «Калининград — пос. Большое Исаково»; №307 «Светлый — Балтийск».

Славский район

В Славском районе не будут выполняться рейсы восьми муниципальных маршрутов:

№230 «Славск — пос. Большаково»; №231 «Славск — пос. Большаково»; №232 «Славск — пос. Гастеллово»; №233 «Славск — пос. Громово»; №234 «Славск — пос. Приозерье»; №235 «Славск — пос. Октябрьское (дачи)»; №236 «Славск — пос. Ленинское»; №329 «Славск — пос. Заповедное».

Озёрский район

Здесь отменят четыре муниципальных маршрута:

№113 «Озёрск — пос. Смирново»; №114 «Озёрск — пос. Лужки»; №121 «Озёрск — пос. Шишкино»; №122 «Озёрск — пос. Яблоновка».

Неманский район

Отменят рейсы маршрута №109 «Неман — пос. Волочаево».