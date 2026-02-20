Премии и подарки: как в калининградских компаниях отметят 23 февраля и 8 Марта

ВКонтакте

В Калининграде 8% работодателей планируют выплатить сотрудникам премии к 23 февраля. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

Подарки ко Дню защитника Отечества собираются вручить 48% компаний. В 35% организаций запланированы праздничные корпоративные мероприятия — либо отдельные, либо объединённые сразу двумя датами 23 февраля и 8 Марта.

К Международному женскому дню премии намерены выплатить 14% работодателей. Подарки сотрудницам подготовят 49% компаний. Корпоративы в честь 8 Марта (отдельные или совместные с празднованием 23 февраля) планируют провести 36% организаций.

Опрос проходил с 26 января по 18 февраля.