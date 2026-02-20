В Калининграде организуют бесплатную «Кардиошколу» для тех, кто хочет больше узнать о своём сердце

В калининградской областной научной библиотеке открывается «Кардиошкола» для тех, кто хочет узнать больше о работе сердца. В проекте будут задействованы профессиональные врачи. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.
Главная идея «Кардиошколы» — сделать так, чтобы люди перестали относиться к своему сердцу как к бомбе замедленного действия. «Это центр нашей энергии, ритм жизни», — говорят организаторы и добавляют: многое в истории с сосудами зависит не от генетики, а от стресса, сна и привычки вовремя проверяться.
Первая лекция, которая состоится уже в пятницу, 20 февраля, посвящена холестерину. Точнее популярному вопросу: действительно ли этого вещества стоит бояться?
Раскрывать тему будут два кардиолога — Екатерина Курт-Коваленко и Александра Юшкевич. Они расскажут о «бытовой» стороне проблемы: можно ли разогнать бляшки диетой, почему пациенты не любят статины и отчего вообще случаются инсульты с инфарктами, если давление в норме. Встреча начнётся в 18:30 на четвёртом этаже библиотеки.
Одной лекцией проект не ограничится. Следующую встречу уже анонсировали на 10 апреля — тоже в библиотеке, тоже вечером. Тему организаторы пока не раскрывают.
А 15 марта здесь же, в областной библиотеке, устроят большую открытую конференцию «Здоровое сердце — здоровая жизнь». Она продлится четыре часа, с 11:00 до 15:00. К кардиологам присоединятся гинеколог, эндокринолог и сомнолог.
Специалисты подробно ответят на вопросы, связанные с сердцем:
- Что нужно знать о статинах?
- Как жить после инфаркта?
- Как жить после инсульта?
- Как связаны храп и работа сердца?
- Что нужно знать «сердечным» пациентам о сахарном диабете?
- Как устроена менопаузальная терпия у пациенток с проблемными сосудами?
- Как полноценно жить с уже имеющимися диагнозами?
Участие во всех мероприятиях бесплатное.
