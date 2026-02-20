В Калининграде организуют бесплатную «Кардиошколу» для тех, кто хочет больше узнать о своём сердце

ВКонтакте

В калининградской областной научной библиотеке открывается «Кардиошкола» для тех, кто хочет узнать больше о работе сердца. В проекте будут задействованы профессиональные врачи. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.

Главная идея «Кардиошколы» — сделать так, чтобы люди перестали относиться к своему сердцу как к бомбе замедленного действия. «Это центр нашей энергии, ритм жизни», — говорят организаторы и добавляют: многое в истории с сосудами зависит не от генетики, а от стресса, сна и привычки вовремя проверяться.

Первая лекция, которая состоится уже в пятницу, 20 февраля, посвящена холестерину. Точнее популярному вопросу: действительно ли этого вещества стоит бояться?

Раскрывать тему будут два кардиолога — Екатерина Курт-Коваленко и Александра Юшкевич. Они расскажут о «бытовой» стороне проблемы: можно ли разогнать бляшки диетой, почему пациенты не любят статины и отчего вообще случаются инсульты с инфарктами, если давление в норме. Встреча начнётся в 18:30 на четвёртом этаже библиотеки.