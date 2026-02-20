07:56

В Зеленоградском районе будет меньше красивых рапсовых полей: фермеры рассказали, что посеют в 2026 году

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Фермеры Зеленоградского района в этом году не планируют сеять яровой рапс. О предпочтениях приморских аграриев рассказали в администрации муниципалитета.

Площадь сельхозугодий в районе составляет 6 289 га. Примерно треть из них (1 977 гектаров) отвели под озимые: пшеница (891 га), ячмень (362 га) и рапс (724 га).

Весной планируют засеять 4 312 гектаров:

  • 36% — пшеница;
  • 24% — соя;
  • 16% — овёс;
  • 13% — кукуруза;
  • 6% — ячмень;
  • 3% — овощи;
  • 1% — картофель;
  • 1% — многолетние травы.

