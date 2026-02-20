В Зеленоградском районе будет меньше красивых рапсовых полей: фермеры рассказали, что посеют в 2026 году

Фермеры Зеленоградского района в этом году не планируют сеять яровой рапс. О предпочтениях приморских аграриев рассказали в администрации муниципалитета.
Площадь сельхозугодий в районе составляет 6 289 га. Примерно треть из них (1 977 гектаров) отвели под озимые: пшеница (891 га), ячмень (362 га) и рапс (724 га).
Весной планируют засеять 4 312 гектаров:
- 36% — пшеница;
- 24% — соя;
- 16% — овёс;
- 13% — кукуруза;
- 6% — ячмень;
- 3% — овощи;
- 1% — картофель;
- 1% — многолетние травы.
В Зеленоградском районе урожайность ячменя выросла на 56%.