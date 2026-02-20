07:29

Мэрия Калининграда возьмёт на работу 23 лежачих полицейских с окладом в 3,4 млн рублей

На 14 калининградских улицах установят 23 лежачих полицейских. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик, который выиграет аукцион на установку искусственных неровностей, должен будет выполнить работы в течение двух месяцев. Кроме того, перед каждым препятствием необходимо установить дорожные знаки, предупреждающие о барьере и рекомендующие снизить скорость. Стоимость контракта оценивается в 3,4 млн рублей. После установки будет действовать гарантия сроком 1 год.

На каких улицах появятся неровности и новые знаки:

  1. Типографская (знак ️30 км/ч);
  2. Эльблонгская (знак ️30 км/ч); 
  3. Дарвина, 23 (знак ️30 км/ч); 
  4. Гавриленко, 3, 5 (знак ️30 км/ч); 
  5. Героя России Мариенко (знак ️40 км/ч);
  6. Радистов, 26 (знак ️30 км/ч); 
  7. Тихоокеанская (знак ️40 км/ч);
  8. К. Назаровой, 57 (знак ️30 км/ч);
  9. Майора Козенкова, 22 (знак ️30 км/ч); 
  10. Серафимовича, 7 (знак ️30 км/ч); 
  11. Алданская (знак ️40 км/ч);
  12. Подполковника Емельянова, 312 (знак ️30 км/ч); 
  13. Заводская, 16 (знак ️30 км/ч); 
  14. Лужская, 29 (знак ️30 км/ч).

Автомобилисты, в свою очередь, жалуются на лежачие полицейские не только из-за пробок, но и потому, что конструкции сделаны из жёсткого пластика, который убивает подвеску.

