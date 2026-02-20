Мэрия Калининграда возьмёт на работу 23 лежачих полицейских с окладом в 3,4 млн рублей

На 14 калининградских улицах установят 23 лежачих полицейских. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Подрядчик, который выиграет аукцион на установку искусственных неровностей, должен будет выполнить работы в течение двух месяцев. Кроме того, перед каждым препятствием необходимо установить дорожные знаки, предупреждающие о барьере и рекомендующие снизить скорость. Стоимость контракта оценивается в 3,4 млн рублей. После установки будет действовать гарантия сроком 1 год.
На каких улицах появятся неровности и новые знаки:
- Типографская (знак ️30 км/ч);
- Эльблонгская (знак ️30 км/ч);
- Дарвина, 23 (знак ️30 км/ч);
- Гавриленко, 3, 5 (знак ️30 км/ч);
- Героя России Мариенко (знак ️40 км/ч);
- Радистов, 26 (знак ️30 км/ч);
- Тихоокеанская (знак ️40 км/ч);
- К. Назаровой, 57 (знак ️30 км/ч);
- Майора Козенкова, 22 (знак ️30 км/ч);
- Серафимовича, 7 (знак ️30 км/ч);
- Алданская (знак ️40 км/ч);
- Подполковника Емельянова, 312 (знак ️30 км/ч);
- Заводская, 16 (знак ️30 км/ч);
- Лужская, 29 (знак ️30 км/ч).
Автомобилисты, в свою очередь, жалуются на лежачие полицейские не только из-за пробок, но и потому, что конструкции сделаны из жёсткого пластика, который убивает подвеску.