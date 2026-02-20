Мэрия Калининграда возьмёт на работу 23 лежачих полицейских с окладом в 3,4 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На 14 калининградских улицах установят 23 лежачих полицейских. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик, который выиграет аукцион на установку искусственных неровностей, должен будет выполнить работы в течение двух месяцев. Кроме того, перед каждым препятствием необходимо установить дорожные знаки, предупреждающие о барьере и рекомендующие снизить скорость. Стоимость контракта оценивается в 3,4 млн рублей. После установки будет действовать гарантия сроком 1 год.

На каких улицах появятся неровности и новые знаки: