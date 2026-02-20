Франчайзинговая сеть «Пятёрочки» выросла на 43% по итогам 2025 года

ВКонтакте

«Пятёрочка» за 2025 год увеличила количество партнёрских магазинов, работающих по франшизе, на 43%, до 696 торговых точек. Всего было открыто 234 новых магазина, а общее количество партнёров выросло до 149 франчайзи.

Рост открытий сопровождался расширением географии присутствия: в 2025 году предприниматели открыли франчайзинговые «Пятёрочки» в 12 новых регионах, где ранее работали только собственные магазины сети. Интерес к франшизе фиксируется по всей стране, при этом наибольшее количество заявок в 2025 году поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и области, Краснодарского края, Тюменской, Иркутской и Самарской областей, а также Республики Татарстан. Появление первых партнёрских магазинов на Дальнем Востоке стало важным этапом развития франшизы: был открыт магазин во Владивостоке на Русском острове, в кампусе Дальневосточного федерального университета, а также буквально перед новым годом заработали первые магазины по франшизе в Амурской области. Эти запуски подтвердили потенциал формата в удалённых и логистически сложных территориях.

Экономические показатели франчайзингового направления также показали положительную динамику. По итогам года совокупный розничный товарооборот магазинов франчайзинга увеличился на 41%. Также выросло количество открытий с использованием услуги «Магазин под ключ», которая позволяет автоматизировать и тем самым ускорить подготовку и запуск торговой точки. Каждая пятая франчайзинговая «Пятёрочка» в 2025 году открывалась с использованием этой услуги, а рекордным по срокам благодаря сервису стало открытие магазина за 65 дней.

Помимо этого, «Пятёрочка Франчайзинг» заняла первое место в рейтингах франшиз Buybrand по итогам 2024 года и первого полугодия 2025 года и «Коммерсантъ. Франшизы в России — 2025», что подтвердило статус франшизы «Пятёрочки» как одной из наиболее устойчивых и инвестиционно привлекательных на российском рынке. Дополнительно была обновлена стратегия позиционирования франчайзингового направления, с фокусом на развитие долгосрочных партнёрских отношений, и сайт.

«2025 год подтвердил устойчивость и масштабируемость партнёрской модели. Мы видим высокий и при этом всё более диверсифицированный интерес к франшизе по всей стране — от крупных агломераций до малых городов и удалённых территорий. В прошедшем году мы сосредоточились на том, чтобы сделать вход в бизнес и развитие магазинов для партнёров более простыми и предсказуемыми, в том числе с помощью цифровых сервисов. В 2026 году мы продолжим расти, сохраняя фокус на качественном развитии партнёров и расширении присутствия в регионах с большим потенциалом», — отметил Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка».