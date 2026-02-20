Как будут работать в длинные выходные калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны

Калининградцев ждут длинные выходные. Отдыхать три дня подряд будем в связи с празднованием Дня защитника Отечества: 23 февраля выпадает на понедельник. «Клопс» узнал график работы учреждений в Калининградской области.
Коммунальные службы
Административные здания и центры обслуживания граждан работают по особому графику. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.
«Водоканал»
- 21 февраля — сокращённый рабочий день;
- 22 и 23 февраля — выходной.
Центры обслуживания клиентов в областных городах 21-23 февраля — выходные дни. Сообщить о неполадках калининградцы могут по телефону 8 (4012) 55-51-51 (добавочный номер — 1).
«Калининградтеплосеть»
- 20 февраля — сокращённый рабочий день;
- 21-23 февраля — выходные дни.
Сообщить о проблемах можно по телефону 8 (4012) 66-71-11 (добавочный номер — 4).
«Калининградгазификация»
- 20 февраля — сокращённый рабочий день;
- 21-23 февраля — выходные дни.
При запахе газа и других аварийных ситуациях звоните: 04, 112, 8 (800) 100-39-04.
«Россети Янтарь»
- 22 февраля — сокращённый рабочий день;
- 22-23 февраля — выходные дни.
Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.
МФЦ
В связи с празднованием Дня защитника Отечества понедельник, 23 февраля, во всех офисах МФЦ Калининградской области выходной день.
Почта
- 23 февраля станет выходным для всех отделений, кроме круглосуточных и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов: они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.
- 22 февраля отделения будут работать на час меньше, за исключением тех офисов, которые занимаются выдачей заказов с маркетплейсов.
Сбербанк
С 21 по 23 февраля офисы работают по изменённому графику. Проверьте время работы дежурных офисов на карте перед визитом в банк.