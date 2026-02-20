Как будут работать в длинные выходные калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны

Коммунальные службы

Административные здания и центры обслуживания граждан работают по особому графику. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.

«Водоканал»

21 февраля — сокращённый рабочий день; 22 и 23 февраля — выходной.

Центры обслуживания клиентов в областных городах 21-23 февраля — выходные дни. Сообщить о неполадках калининградцы могут по телефону 8 (4012) 55-51-51 (добавочный номер — 1).

«Калининградтеплосеть»

20 февраля — сокращённый рабочий день; 21-23 февраля — выходные дни.

Сообщить о проблемах можно по телефону 8 (4012) 66-71-11 (добавочный номер — 4).

«Калининградгазификация»

20 февраля — сокращённый рабочий день; 21-23 февраля — выходные дни.

При запахе газа и других аварийных ситуациях звоните: 04, 112, 8 (800) 100-39-04.

«Россети Янтарь»

22 февраля — сокращённый рабочий день; 22-23 февраля — выходные дни.

Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.