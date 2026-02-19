Похолодание и локальный снег: прогноз погоды в Калининградской области на пятницу

ВКонтакте

В ночь на пятницу, 20 февраля, в регионе ожидается заметное понижение температуры и локальные снежные заряды. Днём осадков не прогнозируют, но к вечеру снова подморозит. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В Калининграде и на большей части области ночью будет от –4 до –9°C. У западного побережья прохладнее — от –2 до –6°C. В восточных и северных районах — Славском, Неманском, Краснознаменском, Гусевском, Нестеровском, Озерском и Черняховском — при прояснениях температура местами опустится до –10…–15°C. Ожидается переменная облачность, локальные снежные заряды пройдут на юге и западе региона, включая Гурьевский, Зеленоградский, Гвардейский, Багратионовский и Правдинский районы, а также Калининград.

Днём — около 0…–2°C, облачно с прояснениями, без осадков. Вечером столбики термометров вновь опустятся до –5…–9°C. Ночью и утром прогнозируется северо‑западный слабый и умеренный ветер (2–7 м/с), у побережья порывистый. Днём и вечером он станет западным или юго‑западным, у моря порывы усилятся до 10–12 м/с.