«Но тут нужен трактор»: жители Орудийной сами долбят лёд, которым их двор покрылся после засора канализации (фото, видео)

Фото: Марина Утяганова

Ссылка Жители двух домов на улице Орудийной в Калининграде сбросились на лопаты и топоры и сами попытались отколоть хотя бы часть льда, которой их двор покрылся после потопа в январе. Об этом «Клопс» рассказала Марина Утяганова, председатель ЖК, в четверг, 19 февраля. Вот уже месяц люди не могут добиться, чтоб им очистили тротуар и проезд, говорит Марина. В середине января из-за засора канализации всю территорию вокруг двух домов залило зловонной фекальной жижей. Саму аварию устранили, но в эту же ночь ударил мороз, и лужи превратились в сплошной десятисантиметровый слой льда.

Скриншот видео: Марина Утяганова

«Наш двор стал катком, — говорит Утяганова. — Ходить невозможно. Заезд в наш двор — всё ледяное, маленькие машины даже въехать не могут. До ближайшей остановки идти километр по льду, по каше, сугробам, освещения нет! Мы живём в каменных джунглях! Мы постоянно звоним в управляющую компанию, а диспетчер отвечает, что мастера нашего участка нет, она передаст заявку». В итоге инициативные хозяева квартир собрали деньги на инвентарь и в минувшие выходные мужчины сами вышли во двор с топорами и лопатами. Но работа оказалась очень сложной: это не утрамбованный снег, это полноценный лёд. Часа четыре там долбили, — рассказывает Марина, — и очистить смогли только вот этот небольшой пятачок». Участок, хоть и маленький, выбран не просто так: здесь расположены стоки ливнёвки. На носу весна, и жителям двора срашно подумать, как всё тут поплывёт, если решётка к моменту таяния снега окажется закрыта.

Но для всех очевидно, что это полумеры. На Орудийной не обойтись без спецтехники, уверена председатель ЖК. Но, по её словам, добиться реакции от управляющей компании пока не удалось. «Когда поняли, что от звонков толку нет, стали подавать заявки черз «Госуслуги», — говорит Марина. — На одну ответили — передано в работу. После второй дворник с ведром прошёлся, посыпал песком. Но тут нужен трактор!»

Скриншот: Марина Утяганова

В областном «Водоканале» «Клопс» пояснили, что у данного ЖК большие внутриплощадочные сети. Засор, случившийся в январе, — вне зоны ответственности предприятия и устранять его последствия должна управляющая компания. «Клопс» направил туда запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.