В Калининградской области с начала года машинисты семь раз экстренно тормозили из‑за людей на путях

Железнодорожники фиксируют рост случаев, когда калининградцы выходят на пути в неположенных местах. С начала года машинистам пришлось несколько раз резко останавливать составы, чтобы избежать наездов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка».

«Так, 18 февраля на станции Черняховск локомотивная бригада остановила грузовой поезд, чтобы предотвратить наезд на группу подростков. Ещё один случай произошел в минувшее воскресенье на участке между станциями Кутузово-Новое и Рябиновка, где режим экстренного торможения применил машинист электропоезда «Ласточка» сообщением Калининград-Зеленоградск. В этом случае также в зоне движения поезда находились несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

В 2025‑м экстренное торможение применяли более 70 раз, что на треть больше, чем годом ранее. Железнодорожники отмечают, что подобные ситуации возникают в основном из‑за выхода граждан на пути вне оборудованных переходов. Особое беспокойство вызывает поведение подростков.

Сотрудники магистрали призывают жителей переходить пути только в разрешённых местах. Родителям настоятельно рекомендуют следить за тем, где проводят время их дети и какими маршрутами добираются.