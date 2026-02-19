Мороз неслыханной щедрости: калининградские торговцы готовы уступать клубнику со скидкой до 95% (фото)

ВКонтакте

Ссылка На Центральном рынке в Калининграде покупатели заметили резкое снижение цен на клубнику: за килограмм практически все торговцы просят 700—1000 рублей, а некоторые готовы отдать даже за 100. С чем связана такая щедрость и стоит ли покупать ягоду, разбирался «Клопс». Корреспонденты побывали на рынке в четверг, 19 февраля. В овощных рядах немноголюдно: многие прилавки закрыты полиэтиленом, даже припорошены снежком. Но кое-где среди развалов гранатов, мандаринов и хурмы действительно заманчиво светятся алые горки клубники. Ценник для зимы неожиданный: от 350 рублей за полкило. Для сравнения, даже в сезон в прошлом году 500 граммов местной клубники стоили 600-650 рублей. Других сортов ягод демпинг не коснулся, голубику, например, продают по 220 рублей за 100 г.

Ягода выглядит очень красиво, даже декоративно. Но продавцы не скрывают: она подморожена. На некоторых прилавках рядом с отборными ровными и крупными клубничинами стоят пластиковые корытца с более мелкими и слегка помятыми. Их готовы уступить по 100 рублей за кило. Берите, берите, — уговаривает продавщица. — Она хорошая, сладкая. В коктейль можно, в пирог... Мороженую же ягоду всё равно покупаете?» Секрет бюджетности прокомментировал «Клопс» Павел Черных, председатель КРОО «Союз предпринимателей рынков». По его словам, партия ягоды, поступившая из Сербии, на вид более-менее приличная, но действительно пострадала от погоды. «Торговцы избавляются от неё, пока не пропала, — объяснил он. — Так что чудес не бывает. Кондиционная ягода стоит от 900 рублей за полкило». (Впрочем, и по этой цене ягоды, которые можно увидеть на прилавке, морозом явно прихвачены. А более высокую стоимость хозяйка объяснила страной происхождения товара). По мнению Павла Черных, практически все фрукты и овощи, которые сейчас предлагаются на открытом воздухе, перемёрзли. Как минимум половина торговцев, по его словам, не работает вовсе, а те что работают — привозят товар маленькими партиями и весьма скудный. Ждать «неплохих цен» в ближайшее время не стоит, скорее всего, они будут только расти.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Редакция решила приобрести на пробу немного клубники по 350 рублей за полкило и по 100 за кг. Заметной разницы не обнаружено: те и другие ягоды побрякивают в контейнере как камешки. На вкус ягода не очень сладкая, но довольно душистая, помытая, сохраняет форму. Как обычная замороженная, для компота или начинки пирога, должна подойти. Но тот, кто рассчитывает на вкус лета, может быть разочарован.